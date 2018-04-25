Адвокату Pussy Riot и Савченко запретили работать по профессии за высказывания в Сети

01:41 25 апреля 2018 0

Известный адвокат лишился права на работу за свои твитты ФОТО: Личная страница Марка Фейгина в Instagram

Адвокатская палата Москвы лишила статуса адвоката Марка Фейгина, выступавшего защитником в судебных процессах панк-группы Pussy Riot и украинской военнослужащей Надежды Савченко. Согласно решению, Фейгин также не сможет пройти переаттестацию в течение года.

По словам адвоката Сталины Гуревич, Фейгин был лишен профессионального статуса за нарушение этики в социальных сетях. Адвокат неоднократно использовал нецензурную брань в адрес известного украинского блогера Анатолия Шария. В августе 2017 года Совет палаты уже выносил Фейгину предупреждение в связи с его высказываниями, сообщает «Комсомольская правда». Cам Фейгин назвал решение противозаконным и намерен обжаловать его.

Напомним, Фейгин известен тем, что представлял в суде интересы участниц Pussy Riot, бывшей военнослужащей ВСУ Надежды Савченко, главы Меджлиса крымских татар Мустафы Джемилева, а также участника «Боевой организация русских националистов» Ильи Горячева. В настоящее время он является защитником гражданина Украины Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже против России.