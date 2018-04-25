{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,66
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 апреля 2018
24 апреля 2018
Главные новости Москвы
01:41  25 апреля 2018 0

Адвокату Pussy Riot и Савченко запретили работать по профессии за высказывания в Сети

Известный адвокат лишился права на работу за свои твиттыФОТО: Личная страница Марка Фейгина в Instagram

Адвокатская палата Москвы лишила статуса адвоката Марка Фейгина, выступавшего защитником в судебных процессах панк-группы Pussy Riot и украинской военнослужащей Надежды Савченко. Согласно решению, Фейгин также не сможет пройти переаттестацию в течение года.

По словам адвоката Сталины Гуревич, Фейгин был лишен профессионального статуса за нарушение этики в социальных сетях. Адвокат неоднократно использовал нецензурную брань в адрес известного украинского блогера Анатолия Шария. В августе 2017 года Совет палаты уже выносил Фейгину предупреждение в связи с его высказываниями, сообщает «Комсомольская правда». Cам Фейгин назвал решение противозаконным и намерен обжаловать его.

Напомним, Фейгин известен тем, что представлял в суде интересы участниц Pussy Riot, бывшей военнослужащей ВСУ Надежды Савченко, главы Меджлиса крымских татар Мустафы Джемилева, а также участника «Боевой организация русских националистов» Ильи Горячева. В настоящее время он является защитником гражданина Украины Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже против России.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров