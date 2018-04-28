В Сети появилось видео, на котором 69-летняя Алла Пугачева дает урок в детской школе «Рецитал», показывая ученику пример того, как нужно выступать. Запись опубликовал популярный певец и педагог в детской школе примадонны Михаил Гребенщиков на своей личной странице в Instagram.
На кадрах ролика видно, как на небольшой сцене стоит мальчик, исполняющий композицию Олега Газманова «Танцуй, пока молодой». Перед ребенком пританцовывает Пугачева, внимательно следящая за исполнением. Она на собственном примере показывает, как ему следует выступать. «Теперь мы будем смотреть, что тут делать. Как только ты не поешь, ты очень хорошо танцуешь. Как начинаешь петь — надо продолжать. Потом нам говорить: „Танцуй пока молодой“. Зажигать нас, понимаешь, дискотека, надо чтобы все танцевали», — пояснила Примадонна юному ученику.
Видеозапись Михаил Гребенщиков подписал коротко: «Творческий процесс». При этом Пугачева одета весьма по-юношески: короткое красное клетчатое платье, колготы и тяжелые ботинки. Образ завершают — шляпка и сумочка через плечо.