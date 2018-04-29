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29 апреля 2018
28 апреля 2018
Главные новости Москвы
02:21  29 апреля 2018 0

На Украине может взорваться гигантское обесточенное хранилище аммиака. Под угрозой сотни тысяч людей

Генеральная репетиция новой постановки оперы «Волшебная флейта». Екатеринбург, экология, заражение, химия, противогаз, газы, ядовитый газ, зеленый дым
Луганская область может оказаться под смертельным химическим облакомФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Война на Украине
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На одном из крупнейших аммиакохранилищ Украины — ЧАО «Азот», расположенном в Луганской области, может произойти чудовищный по последствиям взрыв. Согласно заявлению официальных структур самопровозглашенной ЛНР, из-за обрыва линий электропередач, хранилище с тысячами тонн химических веществ сейчас обесточено.

По словам главы «Луганского энергетического объединения» Владимира Грицая, хранилище, расположенное на подконтрольной Киеву территории, было обесточено 27 апреля. На территории «Азота» хранится около 15 тысяч тонн химических веществ. В том числе — сжиженный амиак, серная и азотная кислота, а также хлор. Представители ЛНР считают, что власти Украины сознательно замалчивают возникшую угрозу, не предпринимая необходимых мер по предотвращению рисков.

«Зона возможного химического заражения при аварийной ситуации на предприятии за четыре часа достигнет 20 километров, за восемь часов — 35 километров. Вероятное количество людей, попадающих в зону заражения, за четыре часа составит 287 тысяч человек, за восемь часов — 296 тысяч человек», — цитирует заявление Минприроды и экологической безопасности ЛНР РИА «Новости».

Сергей Макеев
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