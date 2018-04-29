02:21 29 апреля 2018 0

Луганская область может оказаться под смертельным химическим облаком Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На одном из крупнейших аммиакохранилищ Украины — ЧАО «Азот», расположенном в Луганской области, может произойти чудовищный по последствиям взрыв. Согласно заявлению официальных структур самопровозглашенной ЛНР, из-за обрыва линий электропередач, хранилище с тысячами тонн химических веществ сейчас обесточено.

По словам главы «Луганского энергетического объединения» Владимира Грицая, хранилище, расположенное на подконтрольной Киеву территории, было обесточено 27 апреля. На территории «Азота» хранится около 15 тысяч тонн химических веществ. В том числе — сжиженный амиак, серная и азотная кислота, а также хлор. Представители ЛНР считают, что власти Украины сознательно замалчивают возникшую угрозу, не предпринимая необходимых мер по предотвращению рисков.

«Зона возможного химического заражения при аварийной ситуации на предприятии за четыре часа достигнет 20 километров, за восемь часов — 35 километров. Вероятное количество людей, попадающих в зону заражения, за четыре часа составит 287 тысяч человек, за восемь часов — 296 тысяч человек», — цитирует заявление Минприроды и экологической безопасности ЛНР РИА «Новости».