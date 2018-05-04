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04 мая 2018
Главные новости Москвы
17:55  04 мая 2018 0

Милонов пригрозил уголовным делом лейтенанту полиции, которая спела блатняк за рулем BMW

Открытая лицензия на 13.08.2015. Виталий Милонов., милонов виталий
Милонов рассказал о последствиях незаконного ношения формыФото: Wikipedia

Девушке, которая в форме, похожей на полицейскую, исполняла на камеру блатные песни за рулем роскошного BMW, может грозить административная или даже уголовная ответственность. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он рассказал, что специальную форму можно приобрести только по служебному удостоверению. По словам Милонова, за проступок девушке грозит штраф до 1500 рублей с изъятием формы, передает «РЕН ТВ». Депутат подчеркнул, что если бы она в этой форме выступила от имени полиции, наказание было бы соответствующим УК РФ.

В свою очередь, юрист Михаил Пашкин осудил авторов видеоролика и заявил, что девушка не может носить знаки отличия. «Есть, к сожалению, те, кто пытается использовать форму и статус полицейского для каких-то личных выгод и не понимает, что это самоотверженная служба родине. Она, видимо, привыкла одеваться в разные вещи, и для нее это не является чем-то неприемлемым», — высказался Пашкин.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Сети появилось видео, как некая «лейтенант московской полиции В. Якунина» едет за рулем нового автомобиля, подпевая известной исполнительнице шансона Любови Успенской. «Раз темной ночкой пошли мы на дело. Вор погорел, погорела и я. Вор оторвался, а я не успела, и в уголовку закрыли меня», — напевала она.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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