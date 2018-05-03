20:20 03 мая 2018 0

Девушка с удовольствием рассказала криминальную историю Фото: «Выборная Навка», YouTube

Сотрудница полиции за рулем дорогого автомобиля спела блатные песни. Видео опубликовали в соцсети.

«АУЕ, блатные песни про воров, белый кожаный салон нового BMW и младший лейтенант московской полиции В. Якунина», — подписали запись в Twitter. На видео девушка поет вместе с известной звездой шансона Любовью Успенской.

«Раз темной ночкой пошли мы на дело. Вор погорел, погорела и я. Вор оторвался, а я не успела, и в уголовку закрыли меня», — поет представительница МВД. «Просто прикол это, Смешной прикол», «Орда. Внешность, замашки, конь в сбруе. Потомки Чингиз-хана и Батыя», — написали в комментариях.

Ранее сообщалось, что любовь к шансону случается и у представителей РПЦ. Популярную песню «Мурка» священник исполнил в ресторане. Запись также утекла в соцсети.