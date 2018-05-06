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06 мая 2018
05 мая 2018
13:39  06 мая 2018 0

Губерниев подготовит волонтеров для Парада Победы на Красной площади

Акция
Волонтерам предстоит репетиция на местах проведения ПарадовФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве и Санкт-Петербурге сегодня, 3 мая, стартует трехдневное обучение для 200 победителей Всероссийского конкурса «Послы Победы» из 83 регионов страны. Будущие волонтеры станут соорганизаторами Парадов Победы и шествия Бессмертного полка в Москве и Санкт-Петербурге в честь празднования 73-й годовщины Великой Победы, сообщили организаторы.

В ходе обучения участники пройдут ряд тренингов под руководством экспертов, организаторов и добровольцев прошлых лет. Предполагается, что свои наставления волонтерам даст и известный телеведущий Дмитрий Губерниев. Также им предстоит предварительный инструктаж и репетиция на местах проведения Парадов.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев и руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова на торжественном открытии поприветствуют будущих Послов Победы в Москве. В Санкт-Петербурге с ними сегодня встретится сопредседатель Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» ежегодно проводит конкурс «Послы Победы». Его победители получают право сопровождать Парады Победы на Красной площади в Москве, Санкт-Петербурге, а в последние годы и в Севастополе. В этом году на участие в конкурсе было подано четыре тысячи заявок. Всего в мероприятиях Дня Победы в 2018 году по всей стране будут участвовать порядка 160 тысяч волонтеров.

Валерий Дорофеев
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