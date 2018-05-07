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07 мая 2018
19:08  07 мая 2018 0

У авторитета-адвоката из Самарской области ФСБ нашла четыре БТР и склад оружия. ВИДЕО

У адвоката найден склад оружияФото: скриншот с видео
новость из сюжета:
Противостояние воров в законе
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Сотрудники ФСБ Самарской области нашли крупный склад орудия и боеприпасов. В ангаре местного адвоката Сергея Марченко, в недавнем прошлом известного как криминальный авторитет по кличке Марчелло, нашли четыре БТР, 52 единицы стрелкового оружия и 36 тысяч боеприпасов разного калибра. «В настоящее время изъятое вооружение находится на экспертизе», — со ссылкой на местное ФСБ сообщает телеканал 360.

Марчелло стал известен в Самаре в начале 90-х годов. Его банду подозревали в рэкете и иных преступлениях, но тогда полиция не имела возможности привлечь его к ответственности. ОПГ Марчелло прекратила существование в 1999 году после того, как в правоохранительные органы обратились пять девушек с заявлениями об изнасиловании.

Как сообщает агентство «Криминальный мир», полицейские, чтобы добиться признания преступников, привлекли сторожа-гастарбайтера, которого заставили изнасиловать по очереди задержанных членов преступной группировки. После этого скандала двое полицейских были уволены из органов, группировка прекратила существование, а Марченко на время уехал из Самарской области и стал адвокатом.

Виктор Дорофеев
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