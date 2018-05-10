Ревнивый россиянин перекрутил свою подругу на фарш

Следователи Приморья раскрыли убийство жительницы города Арсеньева, чьи останки были обнаружены на пустыре в начале мая этого года. Ее сожитель до полного установления всех обстоятельств преступления помещен под стражу.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личность потерпевшей была установлена. Ею оказалась 30-летняя жительница города Арсеньева. По подозрению в совершении преступления задержан ее 39-летний сожитель. В его квартире проведен обыск, где обнаружены следы преступления и изъяты улики», — сообщает пресс-служба управления СК РФ по Приморскому краю.
Установлено, что в ходе ссоры мужчина нанес своей сожительнице несколько уларов кулаком в голову. Женщина скончалась от травм. Злоумышленник решил расчленить тело, чтобы его легче было незаметно вынести из дома. В процессе он воспользовался также мясорубкой, чтобы превратить останки в фарш, который было бы легко разбросать по пустырю.
В настоящее время подозреваемый арестован. Обвинение ему планируется предъявить позже, по окончании расследования.