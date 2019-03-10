Во время пожара обрушились стены здания Фото: ГУ МЧС по городу Москва

В Москве на площади две тысячи квадратных метров горел лакокрасочный цех на 1-й Магистральной улице. Для тушения огня спасателям пришлось задействовать вертолет Ка-32.

«Произошло частичное обрушение наружных стен. На месте пожара работали пожарно-спасательные подразделения и вертолет Московского авиационного центра», — уточнили в пресс-службе МЧС по городу Москве. Там уточнили, что возгорание началось в 16 часов 56 минут мск. Справится в огнем пожарным удалось только полчаса назад. По предварительным данным, никто не пострадал.

На месте пожара работала лаборатория Главного управления МЧС России по г. Москве. Как уточняет телеканал «Звезда», глава регионального управления МЧС лично прибыл на место пожара для оценки обстановки.