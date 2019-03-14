13 марта 2019

В Челябинске родитель пришел в детский сад с пистолетом, чтобы разобраться с охранником

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 13:01
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Клипарт. Оружие. Челябинск, убийство, пистолет
Вооруженный мужчина пришел в детский садФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске мужчина 14 марта пришел с пистолетом в детский сад, где находился его ребенок, чтобы «разобраться» с охранником. Об этом «URA.RU» сообщили в охранном предприятии «Витязь», куда поступил тревожный сигнал из дошкольного учреждения.

«Сигнал поступил в 8 часов утра из детского сада в Ленинском районе, — рассказали в охранном предприятии. — Неадекватный родитель размахивал пистолетом и угрожал охраннику дошкольного учреждения».

Выяснилось, что накануне мужчина повздорил с охранником. Завязалась словесная перепалка. Утром родитель пришел с пистолетом. Сотрудники «Витязя» приехали быстро и успокоили дебошира.

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