Следователи уверены, что водитель ударил пассажира о поручень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Омске следователи проверяют информацию о гибели пассажира маршрутки. Мужчину в бессознательном состоянии вытащил водитель машины и оставил умирать на остановке. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК.

По предварительным данным, инцидент случился 9 марта. «Водитель маршрутного такси № 222 на остановке «ТЦ «Флагман» без вызова бригады скорой помощи высадил на улицу 50-летнего пассажира, которому в маршрутном такси стало плохо, и он потерял сознание», — пояснили в силовом ведомстве. В областном СУ СК РФ добавили, что, вытаскивая мужчину из салона, водитель ударил его головой о металлический поручень.

Как сообщает Telegram-канал Life Shot, мужчина помешал другим пассажирам маршрутки. Они решили, что больной был пьян и обратились к водителю.

Пассажир без сознания скончался на улице до приезда врачей. Следователи выясняют причины гибели мужчины. По результатам доследственной проверки силовики дадут оценку действиям водителя.