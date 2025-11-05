Цены на связь в 2026 году рискуют вырасти на 5-10%
Сильнее всего вырастут тарифы на комплексные услуги
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В 2026 году 96% российских телекоммуникационных компаний планируют повысить тарифы на услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного телевидения и телефонии на от 5 до более 10%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Telecom Daily, проведенного в октябре 2025 года среди около 70 топ-менеджеров и владельцев операторских компаний с федеральным охватом.
«В 2026 г. 96% российских телекомкомпаний, предоставляющих услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного ТВ и телефонии, планируют поднять тарифы... Примерно половина (48%) операторов связи могут поднять цены на услуги связи в 2026 г. в пределах 5–10%, а 16% — более чем на 10%», — приводит итоги опроса «Ведомости»,
70% участников считают, что сильнее всего в 2026 году вырастут тарифы на комплексные услуги, включая связку мобильной связи с домашним интернетом, аренду защищенных каналов для бизнеса и сервисы безопасного доступа к корпоративным ресурсам. 60% респондентов прогнозируют повышение цен на мобильную связь, 53% — на облачные услуги и центры обработки данных, а 50% опрошенных ожидают удорожания фиксированного широкополосного доступа в интернет.
Рост тарифов на телекоммуникационные услуги происходит на фоне общей тенденции повышения цен в России. В 2026 году запланирован рост тарифов на услуги ЖКХ почти на 10%, а с июля 2025 года коммунальные платежи уже увеличились в среднем на 11,9%. Эта волна удорожания услуг затрагивает основные статьи расходов российских семей и вызывает озабоченность как у депутатов, так и у населения.
