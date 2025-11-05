Третий российский аэропорт ограничил авиаперелеты
В Самаре временно закрыто небо
05 ноября 2025 в 05:42
Аэропорт Курумоч в Самаре временно приостановил работу из-за введенных ограничений
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В самарском аэропорту введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт САМАРА (Курумоч). Временно приостановлены прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — рассказал представитель ведомства Артем Кореняко.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал