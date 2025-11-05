Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

Третий российский аэропорт ограничил авиаперелеты

В Самаре временно закрыто небо
05 ноября 2025 в 05:42
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Аэропорт Курумоч в Самаре временно приостановил работу из-за введенных ограничений

Аэропорт Курумоч в Самаре временно приостановил работу из-за введенных ограничений

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В самарском аэропорту введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт САМАРА (Курумоч). Временно приостановлены прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — рассказал представитель ведомства Артем Кореняко.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал