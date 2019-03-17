Победителей «Лидеров России» оказалось больше, чем ожидалось

Все участники конкурса получили новый и важный опыт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре «Сириус» в Сочи подошёл к концу финал конкурса управленцев «Лидеры России». 17 марта, после четырёх дней испытаний, организаторы в торжественной обстановке назвали победителей. Причём главные награды состязаний получили не 100 человек, как планировалось, а 104 — ряд финалистов заработали одинаковые баллы.

Перед вручением статуэток первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко обратился ко всем 300 финалистам конкурса. «Хочу вас всех поздравить с победой. Не только потому, что все участники финала получат миллион рублей на повышение квалификации, но и потому, что вы одержали серьезные победы, над слабостями страхом, — сказал Кириенко. — Наставники давали вам задания из реальной жизни, то есть то, что они сами проходили. После оценочных мероприятий они удивлялись, что команды находили от 60 до 70 процентов решений кейсов. При этом у них было для этого не несколько лет, а час, плюс нехватка информации. Это здорово».

104 победителя конкурса теперь получат возможность напрямую общаться с одним из 94 наставников конкурса. Среди них, например, Глава администрации президента Антон Вайно, зампредседателя Правительств РФ Дмитрий Козак, Председатель счётной палаты РФ Алексей Кудрин, глава Сбербанка Герман Греф и другие представители политической и бизнес-элиты страны. По словам Кириенко, выбрать наставника для общения победителям предстоит в течение марта.

Кроме того, на конкурсе были награждены участники, придумавшие лучшие социальные проекты в рамках задания «Сердце лидера». Спецпризы достались 10 конкурсантам, причём среди них были и полуфиналисты. Среди социальных проектов, получивших награды, например: «Финансовое просвещение онлайн», «Я стану чемпионом», «Вместе».

«Лидеры России» прошли в Сочи во второй раз. Изначально на конкурс зарегистрировалось 227 тысяч человек, из которых были отобраны 300 финалистов. В рамках последнего этапа они прошли ряд испытаний, например, провели уроки в школах, разобрали сложные управленческие кейсы. Причём после работы над заданиями некоторые наставники начали приглашать участников на встречи вне рамок конкурса, даже не дожидаясь итогов.

Отметим, Большой Урал на конкурсе представляла внушительная команда: 11 свердловчан, 10 тюменцев, четверо югорчан, три ямальца и один челябинец.