Психолог считает, что россиянки захотят рожать в 18 лет при соответствующих условиях

Если государство создаст необходимые условия, то молодые девушки захотят рожать и становиться женами с 18 лет. Однако нынешние условия не способствуют раннему материнству. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

«К сожалению, у нас не было общенациональной конструкции, которая появилась только в последние несколько лет, когда поддерживается семья и деторождение», — пояснила Абравитова изданию «Постньюс». По словам психолога конструкция, в которой мы живем сегодня, не подходит для раннего материнства. Потому что современная 18-летняя девушка не сможет стать авторитетом для своих детей.