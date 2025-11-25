Психолог считает, что россиянки захотят рожать в 18 лет при соответствующих условиях
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Если государство создаст необходимые условия, то молодые девушки захотят рожать и становиться женами с 18 лет. Однако нынешние условия не способствуют раннему материнству. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.
«К сожалению, у нас не было общенациональной конструкции, которая появилась только в последние несколько лет, когда поддерживается семья и деторождение», — пояснила Абравитова изданию «Постньюс». По словам психолога конструкция, в которой мы живем сегодня, не подходит для раннего материнства. Потому что современная 18-летняя девушка не сможет стать авторитетом для своих детей.
В то же время в Екатеринбурге департамент молодежной политики готовит регламент, который позволит получать согласие властей на брак с 16 лет. Сегодня, согласно Семейному кодексу РФ, брачный возраст составляет 18 лет.
