Зеленский испугался идти к Трампу на встречу один на один
Зеленский высказался о встрече с Трампом
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский планирует позвать европейских лидеров на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил сам Зеленский на встрече «коалиции решительных». Он опасается встречаться с американским лидером один на один.
«Я готов встретиться с президентом Трампом. Но есть щекотливые вопросы для обсуждения... присутствие европейских лидеров может быть полезным», — передает украинское СМИ слова Зеленского.
Ранее The Guardian сообщала, что Украина стремится привлечь страны ЕС к переговорам с США по поводу мирного плана Трампа и уже внесла изменения в документ, сократив количество пунктов с 28 до 19. При этом пресс-секретарь Белого дома отрицала планы встречи Трампа и Зеленского на этой неделе, а окружение украинского президента считало, что визит в Вашингтон может увеличить политические риски и поставить под угрозу ранее достигнутые договоренности.
