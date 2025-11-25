Российская компания Neiry представила первых голубей-биодронов

В мозг голубей-биодронов имплантированы нейроинтерфейсы, которые позволяют обмениваться информацией Фото: Размик Закарян © URA.RU

Российская компания Neiry разработала дистанционно управляемых голубей-биодронов. В мозге птиц установлены электроды, которые соединены со стимулятором, размещенным в специальном рюкзаке на спине голубя. Благодаря нейрочипу оператор может управлять птицей, загружая ей полетное задание, как в обычные БПЛА.

«Голубь-биодрон PJN-1 отличается от обычной птицы только проводом нейроинтерфейса, выступающему из головы, а также рюкзачком с электроникой», — говорится на сайте компании. Там уточнили, что птиц можно использовать для экологического и промышленного мониторинга, а также для поисково-спасательных операций.

В компании также пояснили, как работает механизм: оператор задает полетное задание через контроллер, а стимулятор посылает птице импульсы, которые направляют ее в нужную сторону. Для определения местоположения используются GPS и другие технологии. После операции любое животное становится дистанционно управляемым, при этом отсутствует необходимость в дрессировке. Специалисты стремятся к тому, чтобы все птицы выживали после хирургического вмешательства.

Биодроны способны работать долгое время и летать на большие расстояния — этому помогает навесная электроника, которая заряжается от солнечных батарей. Основатель компании Александр Панов рассказал, что технологию можно адаптировать для других птиц. Например, вороны смогут переносить более тяжелые грузы, чайки — следить за прибрежными объектами, а альбатросы — обследовать большие морские территории.

Сведения о биодронах в виде голубей были представлены на ежегодной конференции NeiryConf, которая состоялась 25 ноября в Москве. Ранее данный проект был представлен на международном форуме «Архипелаг 2025», посвященном развитию беспилотных систем, где одержал победу в конкурсе беспилотников и получил финансовую поддержку от Фонда НТИ.