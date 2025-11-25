Названа главная опасность современных продуктов

По словам врача, в первую очередь, надо смотреть источник, где произрастал тот или иной продукт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В современных продуктах часто не хватает важных витаминов в составе. Об этом сообщила директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, причина в том, что почвы, на которых выращивают культуры, стали содержать меньше минералов.

«Надо смотреть, где произрастал тот или иной продукт. Надо учитывать, что почвы стали менее минерализованными. Поэтому продукты, к сожалению, дефицитны по ряду компонентов», — отметила Королева в беседе с «Радио 1».

Она посоветовала добавлять к рациону биологически активные компоненты, витамины и минералы, чтобы сохранять здоровье, энергию и работоспособность, так как большинство проблем, по ее словам, связаны именно с нехваткой питательных элементов. Королева считает, что даже самый правильный рацион в современных условиях может не обеспечить человека всеми необходимыми питательными веществами.

