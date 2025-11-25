Логотип РИА URA.RU
Названа главная опасность современных продуктов

Диетолог Королева: в современных продуктах недостаточно витаминов в составе
25 ноября 2025 в 23:42
По словам врача, в первую очередь, надо смотреть источник, где произрастал тот или иной продукт

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В современных продуктах часто не хватает важных витаминов в составе. Об этом сообщила директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, причина в том, что почвы, на которых выращивают культуры, стали содержать меньше минералов.

«Надо смотреть, где произрастал тот или иной продукт. Надо учитывать, что почвы стали менее минерализованными. Поэтому продукты, к сожалению, дефицитны по ряду компонентов», — отметила Королева в беседе с «Радио 1».

Она посоветовала  добавлять к рациону биологически активные компоненты, витамины и минералы, чтобы сохранять здоровье, энергию и работоспособность, так как большинство проблем, по ее словам, связаны именно с нехваткой питательных элементов. Королева считает, что даже самый правильный рацион в современных условиях может не обеспечить человека всеми необходимыми питательными веществами.

Ранее заместитель главврача клиники «Будь Здоров» Елена Горбачева сообщила, что дефицит необходимых веществ в организме можно выявить с помощью развернутого анализа крови. Она подчеркнула, что особенно важны анализы на витамин D, цинк и селен, недостаток которых негативно влияет на иммунную систему. 

