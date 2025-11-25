Евросоюз скоро решит судьбу замороженных активов РФ
Макрон обнадежил Украину, что та «сохранит давление» на Россию
Фото: Официальный сайт Европарламента
Страны Евросоюза в ближайшее время примут решение о возможности использования замороженных в Европе российских активов. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам совещания коалиции союзников Украины. Соответствующие слова политика прозвучали во время видеотрансляции из Елисейского дворца.
«В ближайшие дни мы завершим работу и примем решение по активам, согласовав его со всеми вовлеченными европейскими странами и, конечно, с Европейским союзом и Еврокомиссией», — подчеркнул Макрон. Он также выразил мнение, что такое решение даст Украине ясную перспективу и сохранит давление на Россию.
Как сообщало URA.RU, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, европейские страны должны вернуть России ее заблокированные активы, если не желают «прослыть евроворьем». Так она отреагировала на слова Макрона, что право распоряжаться замороженными в ЕС российскими активами принадлежит Европе.
Ранее в Вашингтоне стартовали внутренние консультации по вопросу возможного задействования замороженных российских активов, размещенных на территории США, для оказания поддержки Украине. На сегодняшний день российские активы на сумму порядка 224,5 миллиарда долларов по текущему обменному курсу по-прежнему находятся на счетах бельгийского депозитария Euroclear.
