Украина не готова отказаться от вступления в НАТО
Курс Украины на членство в НАТО закреплен в Конституции страны, напомнил Ермак
Украина в будущем не откажется от стремления вступить в НАТО, несмотря на мирный план, предложенный Соединенными Штатами. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил.
«Сейчас мы живем в реальности. Мы не в НАТО», — сказал он, отметив при этом, что курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции страны. Информацию передает Axios. Закон о закреплении в Конституции курса в ЕС и НАТО вступил в силу в 2019 году, и согласно ему президент Украины является «гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора».
Первоначальный мирный план США включал ряд условий, среди которых были вывод украинских войск из территорий Донбасса, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими, сокращение численности ВСУ до 600 тысяч человек и отказ Украины от вступления в НАТО. Однако после переговоров в Женеве 23 ноября план был изменен: по данным WP и FT, количество пунктов сократилось с 28 до 19.
Politico сообщало, что из документа исключили территориальные вопросы, а «РБК-Украина» — что новый план не предусматривает сокращения численности ВСУ, передает телеканал 360. После изменений США и Украина достигли принципиального согласия по большинству аспектов мирного плана, отмечали Reuters и CBS. Одним из ключевых вопросов в новом проекте стали гарантии безопасности, которые США и их европейские союзники предоставят Украине.
