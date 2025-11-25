Россиянам пообещали богатый на индексацию пенсий 2026 год
В 2026 году пенсии в России поднимут в несколько раз
В 2026 году пенсионные выплаты в России поднимут сразу несколько раз. Первая индексация пенсий составит 7,6% и произойдет уже 1 января. Об этом рассказала профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.
«Размер пенсий повысят уже 1 января 2026 года. Законопроект о бюджете СФР с индексацией в 7,6% одобрен Госдумой. Индексация пенсий коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров», — рассказала Проданова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Благодаря этому большинство пенсионеров получат в декабре 2025 года сразу две выплаты — обычную пенсию и проиндексированную сумму за январь 2026-го. Повышение затронет около 40 млн россиян. С учетом январского роста средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров превысит 27 тысяч рублей. Если фактическая инфляция в 2025 году окажется выше 7,6%, пенсии дополнительно проиндексируют.
Вторая индексация назначена на 1 апреля — социальные пенсии увеличат на 6,8%, это коснется примерно 4,4 млн человек. Также с 2026 года возраст выхода на социальную пенсию по старости повысится до 64 лет для женщин и 69 лет для мужчин, а стоимость пенсионного балла вырастет до 156,76 рубля. В августе работающим пенсионерам пересчитают выплаты по накопленным баллам за 2025 год, а 1 октября на 4% увеличатся военные пенсии.
