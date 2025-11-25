Черногория станет менее доступной для россиян: когда это произойдет

Черногория намерена изменить правила въезда для россиян Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

Черногория планирует ввести визовый режим для граждан России. Об этом сообщили в посольстве страны в Москве, уточнив, что введение визового режима связано с обязательствами Черногории перед Евросоюзом.

Черногория является кандидатом на вступление в ЕС с 2010 года и постепенно адаптирует свое законодательство к европейским нормам. Новые правила въезда начнут действовать в 2026 году. Когда россияне не смогут отдохнуть в стране без визы — в материале URA.RU.

Черногория отменит безвизовый режим для россиян в 2026 году

Черногория, являясь кандидатом на вступление в ЕС с 2010 года, к концу третьего квартала 2026 года введет для граждан РФ визовый режим. Сейчас россияне могут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 дней благодаря двустороннему соглашению.

Европейская комиссия ранее объявила решение о введении визовых ограничений для граждан России. До этого премьер-министр Черногории Милойко Спайич заявлял, что страна «уже действует как государство-член ЕС» и введет визовые ограничения для россиян «очень скоро». В то же время президент Черногории Яков Милатович отмечал, что власти стараются отсрочить этот шаг, чтобы поддержать туристический сектор.

Почему Черногория меняет правила въезда

Черногория популярна среди российских туристов благодаря доступным ценам и живописным пейзажам, однако сейчас отдых там усложнился: перелеты возможны только с пересадками через другие государства, наблюдается повышение цен. Кроме того, местные жители обеспокоены ситуацией, связанной с большим потоком мигрантов. Это привело к увеличению стоимости жилья и появлению замкнутых диаспор, передает «Царьград».

Статистика показывает, что с 2022 года в Черногорию прибыло примерно по 100 тысяч граждан России и Украины. Учитывая, что общее население страны составляет около 600 тысяч человек, такой приток мигрантов создал определенное напряжение в обществе.

В связи с этим власти приняли решение ужесточить требования для получения вида на жительство. Теперь минимальная стоимость недвижимости, необходимая для оформления ВНЖ, составляет 200 тысяч евро, а требования к ведению бизнеса стали более строгими.

Где находится Черногория

Черногория — государство, расположенное в Юго-Восточной Европе, на западной части Балканского полуострова. Это самая маленькая по территории и численности населения страна среди славянских государств и стран Балканского полуострова (исключая частично признанное Косово). Государство имеет выход к Адриатическому морю на юго-западе и граничит с несколькими странами: с Хорватией — на западе, с Боснией и Герцеговиной — на северо-западе, с Сербией — на северо-востоке, с частично признанной Республикой Косово — на востоке и с Албанией — на юго-востоке.

Черногория была частью конфедеративного Государственного Союза Сербии и Черногории до того, как 3 июня 2006 года провозгласила полную независимость. В 2010 году страна получила официальный статус кандидата в члены Европейского союза. Крупнейший город и одна из столиц Черногории — Подгорица. Для данного региона свойственны влажные и теплые зимние месяцы, а летний период отличается высокими температурами и отсутствием осадков.

Сезон для пляжного отдыха продолжается с мая по октябрь. Пик курортного сезона выпадает на август. Это время года характеризуется забитыми под завязку пляжами и уличной суетой.

Из известных достопримечательностей Черногории — монастырь Острог. Он расположен на высоте 900 метров над уровнем моря. В нем хранится святыня — мощи его основателя и одного из самых почитаемых святых страны Василия Острожского. Добраться до монастыря можно практически с любого курорта Черногории.

Власти страны уделяют пристальное внимание сохранению чистоты берегов, а также защите уникальных озер и лесов. Среди наиболее известных горных массивов Черногории — Дурмитор и Беласица, которые известны своими престижными курортами Жабляк и Колашин. Там доступны услуги лыжной школы, а также множество трасс, различающихся по длине и уровню сложности спусков.

За сколько россияне могут отдохнуть в Черногории

Согласно информации, предоставленной сервисом онлайн-бронирования отелей «Ostrovok», стоимость проживания в пятизвездочных отелях для двух человек в течение семи ночей варьируется от 800 долларов (чуть более 60 тысяч рублей) до 1300 долларов (более 100 тысяч рублей). В четырехзвездочных отелях диапазон цен при бронировании номера составляет от 300 долларов (около 23 тысяч рублей) до 900 долларов (около 70 тысяч рублей).

В какие страны россияне могут поехать без виз

На данный момент россияне могут без виз посещать 114 стран. Об этом Smotrim заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Речь идет о безвизовых поездках на срок от 14 до 120 дней.

Среди стран, что можно посетить без визы: Турция, Таиланд, Мальдивы, ОАЭ, Египет, Марокко, Грузия, Мексика, Венесуэла, Вьетнам. Для въезда в эти страны потребуется загранпаспорт, в некоторых случаях также понадобятся подтверждение бронирования жилья, медицинская страховка и обратные билеты. А для путешествий в государства СНГ, включая Беларусь, Армению, Казахстан и Киргизию, можно использовать внутренний паспорт Российской Федерации.