Сын Усольцевых заявил, что его семью ищут не там

Шансы найти семью в пещере Тайги крайне малы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Сын Усольцевых — Даниил прокомментировал возобновление поисков в Тайге. По его словам, его родных ищут не там, где надо, ведь пещера маловероятно могла стать укрытием для его близких.

«Но как спелеолог могу сказать, что пещеры — штука довольно сложная. Найти в горах пещеру в экстренной ситуации, если они в эту ситуацию попали, мне кажется маловероятным», — заявил Даниил в разговоре с ngs24.ru. Он добавил, что рад возобновлениям поисков.

Даниил отметил, что для нахождения пещеры надо хорошо знать местность, а также уметь анализировать сотни других факторов. А в суровых условиях Тайги человеку без подготовки будет чрезвычайно сложно сориентироваться, поэтому маловероятно, что семья самостоятельно нашла укрытие в пещере.

