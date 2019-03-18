Экс-глава Кургана сохранит важную должность в «Единой России»

Бывший глава Кургана Сергей Руденко сохранит пост главы городского отделения «Единой России» и будет координировать выдвижение кандидатов в гордуму. Об этом «URA.RU» рассказал руководитель регионального отделения партии, вице-спикер областной думы Евгений Кафеев.
«Руденко продолжает отвечать за город», — заверил Евгений Кафеев. Сам Сергей Руденко от комментариев отказался, пообещав перезвонить завтра. Также он не ответил на вопрос, намерен ли вновь баллотироваться в думу.
Евгений Кафеев рассказал, что на предварительное партийное голосование уже подали документы 18 претендентов на выдвижение в качестве кандидатов в депутаты курганской городской думы. По словам Кафеева, ожидается, что заявки подадут около 150 человек. Нововведением праймериз, которые намечены на 26 мая, станет возможность проголосовать удаленно. Для этого избирателям нужно заранее оставить заявку через сайт госуслуг.
Выборы в депутаты курганской городской думы состоятся 8 сентября, о готовности принять участие в голосовании, которое впервые пройдет по смешанной системе, заявили представители КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.