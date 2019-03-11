В Кургане 12 марта состоится внеочередное заседание городской думы, на котором будет утверждена новая нарезка округов на предстоящие выборы в сентябре 2019 года. Эксперты уверены, что новая смешанная система свидетельствует о либерализации выборов, поскольку дает оппозиции шанс получить больше мест в городском парламенте.
Руководитель регионального отделения «Единой России» Евгений Кафеев рассказал «URA.RU», что новая нарезка округов уже была представлена на рассмотрение курганских депутатов. «Изначально при нарезке округов была идея сделать ее в интересах единороссов, которые идут на новый срок, но на практике это оказалось невыполнимым», — сообщил один из инсайдеров агентства, знакомый с ситуацией. Он подчеркнул, что от новой смешанной системы выборов скорее выиграют оппозиционные партии.
«Партии, которые преодолеют пятипроцентный рубеж, уже получат своего представителя, это дает шанс тем партиям, которые ранее не могли провести своих кандидатов», — отметил инсайдер. С ним согласен социолог Сергей Ширяев. «Позиция „Единой России“ в Кургане, мягко говоря, не доминирующая, возможность пройти у оппозиционеров будет больше. Вероятно, они смогут организовать коалицию, которая будет серьезно влиять на решения думы», — предположил социолог.
Также, как ранее сообщало «URA.RU», на внеочередной думе будет дан старт конкурсу на должность главы города. Это положит конец «двуглавой системе» управления городом.