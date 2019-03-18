17 марта 2019
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На Урале заключенные пожаловались на «современный холокост» в колонии

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 19:19
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Освобождение Евгении Чудновец из ИК-6. Нижний Тагил, зона, зима, кпп, колония, тюрьма, контрольно-пропускной пункт, исправительная колония6, ик6
Один из заключенных покончил с собой, другой порезал себе веныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Осужденные исправительной колонии №6 (ИК-6) в Ишиме (Тюменская область) пожаловались на пытки и коррупцию в пенитенциарном учреждении. Открытое письмо было направлено президенту России Владимиру Путину и генпрокурору страны Юрию Чайке. Текст письма опубликован на сайте правозащитной ассоциации Gulagu.net.

«Большая просьба — не оставляйте без внимания данную информацию! В ИК-6 Ишима происходит настоящий современный холокост!!!» — говорится в тексте сообщения. По данным автора письма (Сергей Власов), врачи медсанчасти колонии вкололи одному из осужденных, который жаловался на головную боль, галоперидол (лжелекарственный препарат — прим. ред), после которого ему резко стало хуже. После встречи с родственниками, которые обратили внимание на тяжелое состояние осужденного, была организована прокурорская проверка, которая не выявила нарушений. По информации, указанной в письме, один из заключенных, не выдержавших давления сотрудников колонии, совершил суицид, а другой попытался покончить с собой во время дисциплинарной комиссии.

Также, по словам автора письма, осужденные оплачивают стройматериалы, необходимые для ремонта жилых бараков. «Деньги, выделенные из бюджета, Карабашев [начальник ИК-6 — прим. ред] и его заместитель присваивают себе, тем самым обогащают свои карманы, то есть занимаются вымогательством и коррупцией. На территории данного учреждения имеется магазин, в котором цены завышены в три раза, а зарплата у осужденных не больше 300 рублей», — сообщается в тексте.

Жалоба в администрацию президента поступила 12 марта и была перенаправлена прокурору Тюменской области Владимиру Владимирову и во ФСИН России. Получить оперативный комментарий от сотрудников пресс-службы регионального управления ФСИН и областной прокуратуры не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» там не ответили.

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