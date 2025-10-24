Прокуратура обязала подрядчика вернуть властям Тобольска 26 млн рублей

Власти Тобольска (Тюменская область) в 2024 году заключили контракт на перевозку пассажиров судами на воздушной подушке на сумму в 26 миллионов рублей. Уральская транспортная прокуратура в ходе проверки обнаружила нарушения и обязала подрядчика вернуть средства.

«В марте 2024 года департаментом городской среды администрации города Тобольска заключен муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем на оказание услуг по аренде судов на воздушной подушке стоимостью свыше 26 млн рублей. Предмет закупки и контракта определен как аренда судов, хотя фактически является оказанием услуг по перевозке пассажиров, что позволило допустить к аукциону и выполнению работ лица в отсутствие лицензии. Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил обязал подрядчика возвратить в муниципальный бюджет более 26 млн рублей», — сообщается в telegram-канале ведомства.