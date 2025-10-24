Логотип РИА URA.RU
Цемента может не хватить: тюменские девелоперы боятся дефицита важного материала

Тюменские девелоперы опасаются дефицита цемента в конце 2025 года
24 октября 2025 в 21:20
По мнению девелоперов, темпы строительства заставляют производителей снижать производство стройматериалов

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Застройщики, работающие в Тюменской области, опасаются жесткого дефицита цемента, который может возникнуть к концу 2025 года. Страхами девелоперов с URA.RU поделился источник в строительных кругах региона.

«Весь год наблюдаем, как снижают объемы производства. Тут причинно-следственные связи работаю в обе стороны. С одной стороны, снижение объемов строительства влияет на производителей, заставляет их придержать лошадей. С другой стороны, во второй половине осени немного оживляется местный девелопмент, даже новые проекты появляются — а выработка цемента продолжает снижаться», — обосновал опасения собеседник агентства.

Ожидания девелоперов отчасти подтверждаются статистикой. По данным ЕРЗ.РФ, с начала года выработка ключевого материала снизилась в России на 10,3%. Как пояснил URA.RU директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин, в ближайшее время стоит ждать не нарастания дефицита стройматериалов, а стабилизации ситуации.

«Несмотря на отдельные сложности с логистикой и ростом цен на сырье, рынок строительных материалов демонстрирует тенденции к стабилизации. В итоге государственная политика направлена на поддержание баланса спроса и предложения, развитие внутреннего производства и обеспечение бесперебойных поставок, что позитивно сказывается на всей строительной отрасли», — отметил эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени есть все предпосылки к возвращению рынка в стабильное состояние. В частности, спрос на новостройки в последний месяц продолжает расти.

