Сразу на нескольких участках тюменской трассы осложнено движение транспорта
На участок автодороги опустился туман
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На 200-м километре трассы Тюмень — Омск введено реверсивное движение из-за ДТП. Одновременно в Ялуторовском районе на этой же автодороге из-за тумана ограничена видимость. Об этом сообщает в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-402 на 200-м километре (Голышмановский МО) произошло ДТП. Организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.
На участке с 70 по 77 километры водителей также просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Здесь упала видимость из-за тумана. Аналогичная обстановка на автодороге Курган-Тюмень. В Госавтоинспекции региона сообщили, что видимость на 124-м километре снизилась до 100 метров.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!