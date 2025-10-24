Логотип РИА URA.RU
Сразу на нескольких участках тюменской трассы осложнено движение транспорта

24 октября 2025 в 23:20
На участок автодороги опустился туман

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На 200-м километре трассы Тюмень — Омск введено реверсивное движение из-за ДТП. Одновременно в Ялуторовском районе на этой же автодороге из-за тумана ограничена видимость. Об этом сообщает в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-402 на 200-м километре (Голышмановский МО) произошло ДТП. Организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.

На участке с 70 по 77 километры водителей также просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Здесь упала видимость из-за тумана. Аналогичная обстановка на автодороге Курган-Тюмень. В Госавтоинспекции региона сообщили, что видимость на 124-м километре снизилась до 100 метров.

