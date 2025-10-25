Как в Тюмени прошла премьера спектакля 18+, на который невозможно достать билет

Билеты на премьерные показы спектакля «Идиот» раскупили за несколько дней Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Дебютного показа второго спектакля Тюменского театра кукол (ТТК) для взрослой аудитории зрители ждали долго. Тем более, что в последнее время главная театральная площадка области, Тюменский большой драматический театр (ТБДТ), громкими премьерами публику не радует: там больше заняты скандалами и протестами. Может быть, поэтому билеты на спектакль «Идиот» по мотивам одноименного романа Федора Достоевского разобрали за считаные дни.

От премьеры до премьеры

Тюменский театр кукол вступил в борьбу за взрослого зрителя 13 октября 2023 года. В этот день на его сцене прошла премьера спектакля «Мастер и Маргарита». Постановка по бессмертному роману Михаила Булгакова произвела настоящий фурор и в кратчайшие сроки стала визитной карточкой театра.

Но в лучах славы актеры ТТК долго купаться не стали. И практически сразу приступили к подготовке новой постановки. Какой именно — зрителям сообщать не спешили, держали интригу. А в 2024 году директор театра Роман Явныч раскрыл карты и объявил о том, что это будет "Идиот". Оба спектакля для взрослых создала режиссер-постановщик Наталья Явныч.

Долгая дорога к «Идиоту»

Продажу билетов на премьеру второго «взрослого» спектакля ТТК открыли в августе. Контрамарки на все три показа «Идиота» разобрали моментально. Причем, по большому счету, люди покупали кота в мешке: никто не знал, получится ли у актеров Тюменского театра кукол повторить успех «Мастера и Маргариты» — ведь долгое время он считался театром для детей. 100%-й гарантии перед премьерой не стал давать даже директор учреждения Роман Явныч.

Роман Явныч вернул в Тюменский театр кукол спектакли для взрослых Фото: Никита Сабашников © URA.RU

«Предугадать, станет ли постановка успешной у зрителя — невозможно. Узнать об этом можно только после премьеры. На подготовку спектакля „Идиот“ у нас ушло два года. Была проделана огромная работа и мы надеемся, что аудитория оценит наш труд по достоинству. При этом, мне хочется напомнить, что Тюменский театр кукол никогда не был исключительно детским театром. Спектакли для взрослой аудитории здесь ставились и раньше, просто со временем от этой практики отошли. А мы к ней возвращаемся», — рассказал он журналистам агентства.

4,5 часа с антрактом

За день до официальной премьеры спектакль показали тюменским журналистам, постановка получила хорошие отзывы прессы. Но главный экзамен в виде выступления перед реальной аудиторией у актеров ТТК был все-таки впереди. Перед началом показа Роман Явныч выступил с приветственным словом к зрителям, которых предупредил, что продолжительность постановки — 4,5 часа (с антрактом). Спустя несколько минут в зале стало темно. Занавес открылся.

Объем проделанной театром работы был заметен с первых минут. Игра и костюмы актеров, режиссерские ходы, атмосфера, декорации — зритель моментально поверил происходящему на сцене. И до, и после антракта практически никто из собравшихся в зале ни разу не достал телефон и не взглянул на часы.

Впервые во «взрослой» постановке Тюменского театра кукол сыграли дети-актеры Фото: Тюменский театр кукол, Евгений Шульц

Без кукол спектакль, естественно, не обошелся. Режиссер-постановщик Наталья Явныч смогла умело и гармонично встроить их в постановку. Оценили зрители и другой ее ход: в недетском спектакле сыграли дети. С помощью юных актеров Явныч показала аудитории, почему главные герои постановки — князь Мышкин, Настасья Филипповна и Парфен Рогожин, стали такими, какими они стали.

4,5 часа, анонсированные директором театра, промчались незаметно. Зрители аплодировали актерам Тюменского кукольного театра долго и стоя. Это те же люди, которые два года назад сделали нашумевшую постановку «Мастера и Маргариты», вернув в стены ТТК взрослую аудиторию: Александр и Анна Ганичевы, Юрий Лободенко, Анастасия Вокуева и др. И у них опять получилось.

Тюменский театр кукол поставил уже два спектакля для взрослой аудитории Фото: Тюменский театр кукол, Евгений Шульц

Вместо эпилога

В последнее время театральная жизнь Тюмени, к сожалению, все чаще ассоциируется не с новыми постановками, а с бесконечной чередой скандалов. Актеры флагманского ТБДТ то воюют в соцсетях за уволенного экс-директора Сергея Осинцева, то требуют выхода из состава Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО), то всеми силами отстаивают итальянские красные кресла.

А ведь ТБДТ считается главной театральной площадкой Тюменской области. И пока за кулисами театра кипят нешуточные страсти, его главная сцена с теплой грустью вспоминает громкие премьеры.

В 2023 году некоторые ценители прекрасного из Тюмени и местные актеры отнеслись к "Мастеру и Маргарите" работы Театра кукол снисходительно: "мол, раз в год и палка стреляет", "занимайтесь детскими постановками и не лезьте в "большой" театр", "классика есть классика" и т.д. Ровно два года спустя ТТК повторил успех, но уже с "Идиотом". А это — не случайность, а тенденция. До конца года спектакль покажут на сцене еще три раза, но попасть на него смогут далеко не все: билеты проданы.

3 октября в Тюменском драматическом театре тоже прошла премьера. Актеры поставили семейный спектакль по мотивам сказки Петра Ершова «Конек — Горбунок». Следующий показ назначен на 21 ноября. На момент публикации материала, в свободной продаже на него остаются более 100 билетов.