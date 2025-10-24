В Тюмени появится сквер «Молодой гвардии»

В обсуждении концепции будущего сквера приняли участники «Молодой гвардии» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени обсудили концепцию благоустройства сквера «Молодой гвардии», который находится между домами №12 и №14 по улице Фармана Салманова. Официальная презентация прошла в центре стратегического развития «Сибирь», сообщает пресс-служба администрации города. В обсуждении приняли участие архитекторы, ландшафтные дизайнеры, активисты «Молодой гвардии Единой России» и жители города.

«Проведение подобных обсуждений — это важный шаг в создании востребованного и качественного общественного пространства», — подчеркнул руководитель управы Калининского округа Олег Савчук. Главной темой встречи стала реализация проекта создания нового общественного пространства площадью 4,2 тысячи квадратных метров. Запланировано, что большая часть сквера будет занята зелеными насаждениями — здесь высадят деревья и кустарники, а также обустроят современные прогулочные и рекреационные зоны. Особый акцент сделают на памятных арт-объектах, которые призваны напомнить горожанам о подвиге участников организации «Молодая гвардия» из Краснодона в 1943 году.

В числе участников совещания были председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев, заместители главы города Евгений Сорокин, Павел Креков и Дмитрий Иванов, а также заместитель председателя городской думы Андрей Голоус. Они вместе с общественниками и профильными специалистами обсудили направления развития сквера и предложили различные архитектурно-ландшафтные решения, включая создание новых зон отдыха, детских площадок и тематического павильона.

