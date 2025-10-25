В Тюмени зафиксирован резкий рост цен на ветеринарные услуги
Особенно заметно поднялись цены на первичный осмотр и анализы
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
За последние девять месяцев цены на ветеринарные услуги в Тюмени и по России выросли на 15–20%. По словам владельцев клиник, стоимость вакцин также увеличилась почти вдвое из-за того, что импортные товары теперь стоят больше, а доставлять их стало сложнее. Об этом сообщает РБК Тюмень со ссылкой на участников рынка.
«Цены на ветеринарные услуги в Тюмени и в целом по стране за три квартала 2024-2025 годов выросли в среднем на 15–20%. Сильнее всего подорожали вакцинация, хирургия и лабораторные анализы. В клиниках говорят о стагнации рынка и остром дефиците специалистов», — сказано на сайте РБК Тюмень.
Цены на препараты и расходные материалы выросли в среднем на 40%. Несмотря на повышение цен, ветеринарные клиники продолжают работать, хотя клиенты стали реже обращаться за услугами.
Основная проблема отрасли — нехватка квалифицированных специалистов. Клиники борются за кадры, предлагая сотрудникам жилье, премии, ДМС и другие льготы. Однако быстрого роста рынка в ближайшее время ожидать не стоит — большинство клиник сосредоточено на удержании клиентов и персонала.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!