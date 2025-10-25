Логотип РИА URA.RU
В Тюменской области скончался блокадник и ветеран Великой Отечественной войны. Фото

25 октября 2025 в 05:02
Вместе с братом в начале войны ветерана эвакуировали в Сибирь

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Дегтяревском поселении (Тюменская область) ушел из жизни уроженец блокадного Ленинграда и ветеран Великой Отечественной войны Владимир Вахрушев. Трагическую новость в соцсети сообщили власти Тобольского района.

В возрасте семи лет Владимир Вахрушев столкнулся с войной

Фото: telegram-канал Администрации Тобольского района


«Печальная весть пришла из Дегтяревского поселения. Ушел из жизни блокадник, житель осаждённого города на Неве, о чем свидетельствует графа „место рождения“ в его паспорте, Владимир Дмитриевич Вахрушев», — сообщается в telegram-канале мэрии Тобольского района.

Когда началась война Владимиру Дмитриевичу было всего семь лет. Тогда его эвакуировали в Сибирь вместе с братом — так они оказались в детском доме в селе Булашово. С тех пор всю свою жизнь ветеран связал с Тобольским районом.

