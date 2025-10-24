Тюменские автовладельцы вынуждены пересаживаться с машин на автобусы
В Тюмени продолжается рост цен на топливо
Фото: Илья Московец © URA.RU
Из-за роста цен на бензин многие тюменские автолюбители пересаживаются с машин на маршрутки и автобусы. Такое мнение URA.RU озвучил автоэксперт Дмитрий Демин.
«Некоторые владельцы машин в Тюмени решили на какое-то время пересесть на автобусы и маршрутки. Причин несколько: это и рост цен на бензин, и частичные ограничения на его продажу, введенные некоторыми АЗС. Могу сказать, что на ряде заправок топливо ощутимо выросло в цене, поэтому людей можно понять», — пояснил Дмитрий Демин в разговоре с агентством.
Он добавил, что некоторые автовладельцы не стали полностью отказываться от использования своих машин. Однако стараются не садиться за руль без острой необходимости.
Ранее агентство писало о том, что в некоторых российских регионах подорожал бензин. По мнению экспертов, на росте цен могли отразиться аварии на НПЗ с последующим сокращением производства топлива. А также повышенный спрос на горючее в период проведения сельхозработ.
