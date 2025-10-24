В Тюмени готовятся к масштабной стройке: как проложат вторую объездную

На работы заложено три года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени идет подготовка к началу строительства второй объездной. Возводить ее будут в четыре этапа, работы стартуют в 2026 году. Планируется изъять 83 участка, рассказали URA.RU в главном управлении строительства.

«Проектная документация Южного обхода Тюмени разработана и получила положительное заключение государственной экспертизы. Общая протяженность дороги составит более 20 километров. Она соединит дорогу регионального значения „Тюмень-Боровский-Богандинский“ и трассу Р-351 Екатеринбург — Тюмень. Строительство второй объездной пройдет в четыре этапа», — рассказали в ГУС.