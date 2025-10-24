В Тюмень с двухдневным концертом приедет певец Сергей Лазарев
Выступление состоится 9 и 10 декабря
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В Тюмени состоится двухдневный концерт Сергея Лазарева. Мероприятие пройдет 9 и 10 декабря. Информация об этом опубликована на сервисе «Яндекс Афиша».
«Сергей Лазарев. Тур „Шоумен“. 9 и 10 декабря, Тюмень», — такое краткое описание опубликовано на сайте афиши. Почти все билеты на оба дня раскуплены.
Это не первое выступление Лазарева на тюменской сцене. В 2024 году певец приезжал в ноябре и из-за ажиотажа, мероприятие также разделили на два дня.
