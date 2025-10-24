В Тюмени появился новый банк

Инвестиционное агентство Тюменской области и АО «Датабанк» подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Подписание документа состоялось в рамках открытия первого офиса банка в Тюмени, сообщили в пресс-службе Инвестиционного агентства региона. По условиям соглашения, «Датабанк» станет новым финансовым партнером программы Гарантийного фонда, предоставляющего поручительства по кредитам и банковские гарантии для предпринимателей области.

Генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов подчеркнул, что совместная работа с «Датабанком» позволит сделать финансовые инструменты доступнее для бизнеса региона. «Мы видим в партнерстве с АО „Датабанк“ стратегическую возможность для дальнейшего развития предпринимательства. Совместная работа позволит сделать финансовые инструменты еще доступнее для бизнеса региона», — приводит пресс-служба слова Пуртова.

В агентстве уточнили, что новое соглашение направлено на развитие финансовой экосистемы региона и расширение спектра инструментов поддержки для малого и среднего бизнеса. В рамках сотрудничества представители бизнеса получат больше возможностей для получения кредитов и банковских гарантий на выгодных условиях, а также прямой выход на финансовые институты, входящие в партнерскую сеть Инвестагентства. Ожидается, что такие меры позволят сформировать комфортные условия для ведения предпринимательской деятельности в Тюменской области и будут способствовать запуску новых проектов.