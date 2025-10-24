В Тюмени наказывают водителей, которые ставят на машины ослепляющие фары
В Тюмени стало больше машин с ослепляющими LED-лампами
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюмени сотрудники ГАИ наказывают водителей, которые ставят на машины некачественные светодиодные фары китайского производства. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.
«Автомобилей со светодиодными лампами на дорогах Тюмени стало очень много. Однако по закону ставить такие фары можно далеко не на каждую машину. Нужно, чтобы она соответствовала ряду условий. В том числе, в техническом плане. В противном случае, это будет считаться внесением изменений в конструкцию транспортного средства. Сотрудники ГАИ останавливают автомобили, если им кажется, что фары слепят других водителей. Такие случаи действительно стали происходить чаще», — сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе ГАИ по Тюменской области агентству косвенно подтвердили эту информацию. «Отдельные рейды „по свету“ в Тюменской области не проводятся. Однако если сотрудники ДПС заметят, что фары автомобиля светят слишком ярко и слепят других участников движения, то обязательно остановят машину, чтобы проверить, нет ли нарушений», — пояснили там агентству.
При неправильной установке LED-фары в ночное время начинают светить слишком ярко и мешать другим водителям. То же самое происходит, если оборудование низкого качества.
Нарушения, связанные с установкой LED-ламп в фары автомобиля, регулируются ст. 12.5 КоАП РФ — управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТС запрещена. Минимальный штраф по ней составляет 500 рублей. Максимальное наказание предусматривает лишение права управления автомобилем на срок от шести месяцев до года с конфискацией светового оборудования.
