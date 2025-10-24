В Тюмени наказывают водителей, которые ставят на машины ослепляющие фары

В Тюмени стало больше машин с ослепляющими LED-лампами Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени сотрудники ГАИ наказывают водителей, которые ставят на машины некачественные светодиодные фары китайского производства. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Автомобилей со светодиодными лампами на дорогах Тюмени стало очень много. Однако по закону ставить такие фары можно далеко не на каждую машину. Нужно, чтобы она соответствовала ряду условий. В том числе, в техническом плане. В противном случае, это будет считаться внесением изменений в конструкцию транспортного средства. Сотрудники ГАИ останавливают автомобили, если им кажется, что фары слепят других водителей. Такие случаи действительно стали происходить чаще», — сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе ГАИ по Тюменской области агентству косвенно подтвердили эту информацию. «Отдельные рейды „по свету“ в Тюменской области не проводятся. Однако если сотрудники ДПС заметят, что фары автомобиля светят слишком ярко и слепят других участников движения, то обязательно остановят машину, чтобы проверить, нет ли нарушений», — пояснили там агентству.

Продолжение после рекламы

При неправильной установке LED-фары в ночное время начинают светить слишком ярко и мешать другим водителям. То же самое происходит, если оборудование низкого качества.