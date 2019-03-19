Чиновникам подсказали, как избежать массовых сокращений

Многих чиновников «сократят» лишь формально, полагают эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Подавляющее большинство чиновников в стране не попадут под сокращение вопреки прогнозам Минфина. Такое мнение «URA.RU» высказал генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов. По его мнению, очередные обещанные увольнения госслужащих, «скорее всего, окажутся PR-ходом».

«Можно предположить, что в ближайшее время в ряде регионов появится еще больше различных окологосударственных корпораций, центров и институтов, куда и трудоустроят сокращаемых чиновников. Думаю, что они даже не потеряют в зарплате», — сказал Смирнов. «Населению хотят продемонстрировать, что чиновники тоже могут пострадать от тяжелой экономической ситуации в стране. Особенно на фоне увольнений среди других категорий работников. Дескать, страдают не только простые работяги, но и государственные служащие», — отметил собеседник агентства.

В среду, 19 марта, замминистра финансов России Татьяна Нестеренко сообщила, что в 2020 году численность сотрудников территориальных органов власти будет сокращена на 5%, в следующем — еще на 10%. При этом, по ее словам, штат центрального аппарата за эти два года сократится на 10%. Одна из причин сокращений — повышение зарплат госслужащих, уточнила Нестеренко. «Мы не можем на эту большую, разросшуюся систему государственного управления распространить и принять решения еще и по увеличению уровня оплаты труда», — сказала высокопоставленная чиновница.