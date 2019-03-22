Набиуллина назвала главное условие для снижения ипотечных ставок до 8%

Инфляция должна замедлиться минимум до 4%, считает Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала основное условие для снижения ипотечных ставок до 8%. По ее словам, такое возможно при замедлении уровня инфляции до 4%.

«Расчеты показывают, что при достижении инфляции в 4%, ставки по ипотеке могут сложиться на уровне 8% и ниже», — цитирует RT Набиуллину. По словам председателя ЦБ, текущая монетарная политика направлена на достижение данных показателей.

Отметим, ключевая ставка Центробанка по кредитам составляет 7,75% годовых. Годовая инфляция на 18 марта составила 5,3%. Снижение инфляции до 4% не сыграет никакой роли для экономики, приводит мнение сенатора Сергея Калашникова агентство Nation News. Первый запредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике подчеркнул, что нормальная инфляция составляет 1-1,5% и только такой показатель обеспечит стабильность экономики.