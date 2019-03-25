Домохозяйка от ЛДПР победила на выборах мэра в Иркутской области

Жители Усть-Илимска проголосовали за 28-летнюю домохозяйку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая ЛДПР, победила на досрочных выборах мэра города Усть-Илимск в Иркутской области. 28-летняя женщина обошла кандидата от «Единой России» на 6,5% голосов. Выборы состоялись 24 марта.

«Зацепин Сергей Владимирович (Усть-Илимское городское отделение партии „Единая Россия“) — 37,34%. Щекина Анна Игоревна (Иркутское региональное отделение ЛДПР) — 43,85%», — пишет ТАСС со ссылкой на данные государственной автоматизированной системы «Выборы». Конкурентами Щекиной были также представитель «Справедливой России» Ирина Кондратьева, получившая 6,3% голосов, и кандидат от партии «Города России» Екатерина Сазонова — у нее 2%.

Ранее пост мэра в Усть-Илимске занимал единоросс Вакиль Тулубаев; 16 января он подал в отставку. Градоначальником Тулубаев стал в 2015 году. Двух предыдущих мэров — Виктора Дорошока и Владимира Ташкинова — судили. Первого — за убийство бизнесмена, второго — за взятку на 11 млн рублей.

В сентябре 2018 года во Владимирской области в ходе второго тура губернаторских выборов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин опередил оппонента от «Единой России» Светлану Орлову. 11 ноября в Хакассии во втором туре выборов за губернаторское кресло победил Валентин Коновалов, выдвинутый от КПРФ. Предыдущий глава единоросс Виктор Зимин с выборов снялся, как и другие кандидаты.