В Интернет слили видео с пьяным сыном Порошенко

Сын Петра Порошенко «прославился» в соцсетях после вечеринки Фото: пресс-служба президента Украины

В социальных сетях, в том числе на YouTube и во «ВКонтакте», появилась видеозапись, на которой запечатлен младший сын президента Украины Петра Порошенко в невменяемом состоянии.

Ролик начинается с того, что подросток лежит под письменным столом. Друзья, пытаясь его разбудить, вытаскивают его оттуда за ногу, потом поднимают и ведут в спальню. Затем Порошенко-младший перемещается в ванную комнату. Следующий эпизод — он уже лежит в комнате на полу с цветком «за поясом».

На видеозапись уже отреагировал украинский блогер Анатолий Шарий, сообщает телеканал 360. По его словам, он хотел преподнести этот ролик «гораздо интереснее и умнее», однако видео было слито в Интернет вопреки договоренности между ним и людьми, которые его сделали.