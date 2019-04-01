Роскосмос «реанимирует» на Урале старейшее в стране производство трамваев

УКВЗ производит трамваи уже больше века Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для вывода из кризиса старейшего в России трамвайного производства на Усть-Катавском вагоностроительного завода (УКВЗ) в Челябинской области его сделают самостоятельным юридическим лицом. Одним из проектов, призванных вернуть лидирующие позиции в отрасли, станет разработка и запуск в серию беспилотных трамваев. Об этом сообщил «URA.RU» глава АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК) Андрей Жерегеля.

«УКВЗ будет выделен в самостоятельное юридическое лицо (сейчас является филиалом центра им. Хруничева) и перейдет под крыло другой «дочки» «Роскосмоса» — АО «ОРКК», которое в 2018 году было определено единым центром диверсификации и производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения. АО «ОРКК», в 2018 году ставшее единым центром диверсификации и производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения, станет главным акционером УКВЗ» — рассказал агентству Андрей Жерегеля. — Но уже сейчас менеджеры ОРКК занимаются реанимацией некогда очень успешного производства».

Передача имущества, по его словам, должна завершиться осенью и ведется «очень осторожно», чтобы не были сорваны сроки заключенных контрактов. «Эти и другие шаги позволят реанимировать простаивавший долгое время конвейер и обеспечить предприятие заказами. Мы сейчас активно работаем с потенциальными покупателями трамваев из Новосибирска, Краснодара, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов», — добавил также Жерегеля.

Что касается опубликованной СМИ информации о разработке в Челябинской области беспилотных трамваев, то за ней есть реальные основания. «Проект реальный. Более того, скоро это станет для всех нас обычным явлением — в 2021 году опытные образцы должны выйти на маршруты. На сегодня предприятия Роскосмоса, УКВЗ и НПО „Автоматика“ ведут активную работу по разработке технологий „беспилота“», — пояснил генеральный директор АО «ОРКК».