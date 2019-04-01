Минздрав Украины посоветовал попить чаю до оглашения итогов выборов

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как можно успокоить нервы в ожидании итогов президентских выборов. Она посоветовала украинцам пить травяные чаи.
«Ожидая результатов голосования, не будет лишним расслабиться и успокоиться. Мы советуем пить чаи, в том числе травяные», — приводит «Царьград» совет Супрун. По ее словам, для успокоения лучше всего подойдут ромашковый и имбирный чай, отвары из вербены, зверобоя, мелиссы или гибискуса, а также белый и зеленый чай, уточняет телеканал 360.
Выборы президента Украины состоялись в воскресенье, 31 марта. Согласно последним данным ЦИК, шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентской гонке с 30,22 процентами голосов. Следом идет действующий глава страны Петр Порошенко, у которого 16,65 процентов голосов. Они продолжат борьбу во втором туре, который намечен на 21 апреля.