Минздрав Украины посоветовал попить чаю до оглашения итогов выборов

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 10:16
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Разное. Курган, чай, кубок губернатора, кружка
Украинцам советуют успокоить нервы чаемФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как можно успокоить нервы в ожидании итогов президентских выборов. Она посоветовала украинцам пить травяные чаи.

«Ожидая результатов голосования, не будет лишним расслабиться и успокоиться. Мы советуем пить чаи, в том числе травяные», — приводит «Царьград» совет Супрун. По ее словам, для успокоения лучше всего подойдут ромашковый и имбирный чай, отвары из вербены, зверобоя, мелиссы или гибискуса, а также белый и зеленый чай, уточняет телеканал 360.

Выборы президента Украины состоялись в воскресенье, 31 марта. Согласно последним данным ЦИК, шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентской гонке с 30,22 процентами голосов. Следом идет действующий глава страны Петр Порошенко, у которого 16,65 процентов голосов. Они продолжат борьбу во втором туре, который намечен на 21 апреля.

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