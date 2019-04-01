ЦИК: Зеленский лидирует со значительным отрывом

По данным Центральной избирательной комиссии Украины, нынешний президент Петр Порошенко и его главный конкурент Владимир Зеленский гарантировано проходят во второй тур выборов главы государства. При этом, после предварительного подсчета голосов, Зеленский лидирует с отрывом в более чем 11%.
У Зеленского пока 27,28% голосов, у Порошенко — 17,08%, передает «Пятый канал» со ссылкой на ЦИК Украины. Третьей идет лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — у нее 16,77% голосов после подсчета 0,74% протоколов.
При этом в «Батькивщине» уже собираются оспорить результаты, оглашенные ЦИК, сообщает деловое издание «Взгляд». По мнению сторонников Тимошенко, именно она, а не Порошенко, должна бороться с Зеленским за кресло президента во втором туре.
Ранее были опубликованы данные экзипола, по которым Зеленский является несомненным лидером кампании. При этом ни один из кандидатов не набрал должного количества голосов для победы в первом туре.