Порошенко получил предсказание: он проиграет во втором туре

Действующий президент Украины Петр Порошенко по итогам второго тура выборов главы государства наберет не более 35% голосов, заявил «URA.RU» экс-председатель Совета министров Луганской Народной Республики и автор telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов. Эксперт подчеркивает, что победа украинского лидера честным способом невозможна, о чем говорят цифры и подсчет голосов по итогам первого тура.
«То, как сейчас идет подсчет, показывает высокий уровень фальсификаций. За пять часов было подсчитано 27%, после этого шел рост процента обработанных бюллетеней. Однако проценты у кандидатов менялись на сотые доли. Что странно и невозможно при такой дробной электоральной ситуации. Это констатируют люди, эксперты и послы европейских стран», — пояснил политолог.
По мнению Баширова, заявление штаба Порошенко о том, что украинцы голосовали за Зеленского «по приколу», является единственным объяснением поражения, на которое способна команда действующего главы государства. «Так как на Украине не было состязательной кампании с точки зрения программ, то эта риторика может быть отнесена и к тому, что делал сам Порошенко. Это напоминает борьбу двух популистов — старого и молодого. И, конечно, второй всегда выигрывает, потому что ему легко критиковать. Зеленский делает Порошенко смешным. А когда ты становишься в политике смешным — ты теряешь все», — указал эксперт.
Низкий процент голосов за Порошенко по итогам первого тура снимает страх у избирателей, констатирует Баширов. По его словам, раньше сотрудники избиркомов и чиновники боялись и под давлением совершали действия, которые они бы никогда делать не стали. «Но теперь ситуация обратная и она работает на Зеленского. Также, как и возможные попытки проигравших кандидатов устроить пикеты с требованием опротестовать результаты выборов», — заключил политолог.
По данным ЦИК Украины, в первом туре Зеленский набрал 30,2%, а Порошенко — 16,6% голосов.