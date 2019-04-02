В Кургане претенденты на мандаты в гордуме игнорируют округ с несчастливым номером

В Кургане на 2 апреля зарегистрированы 22 претендента на участие в праймериз «Единой России» для определения кандидатов в депутаты городской думы. При этом, согласно сайту регионального отделения партии, пока ни один претендент не зарегистрировался по округу №13.
«Может быть, суеверные, но, судя по тому, кто обращался за консультациями, на округе №13 планируют выдвинуться трое кандидатов», — прокомментировал руководитель регионального отделения партии Евгений Кафеев. Среди уже зарегистрировавшихся кандидатов шестеро действующих депутатов гордумы: Олег и Игорь Прозоровы, Юрий Калинин, Сергей Сухарев, Юрий Истомин и Артем Исламов.
Как ранее сообщало «URA.RU», впервые выборы в Кургане пройдут по новой смешанной системе, город поделили не на 25 городских округов, как раньше, а на 13. Чтобы уравнять число одномандатников и «списочников», число депутатов было решено увеличить до 26.