В Кургане депутаты от оппозиции остались недовольны «подарком» к выборам

Депутаты проголосовали за нововведение единогласно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские депутаты заявили, что недовольны тем, как перенарезали избирательные округа на предстоящих выборах в городскую думу. Тем не менее за новую систему, которую ранее сочли «подарком» для оппозиции, проголосовали единогласно, передает корреспондент «URA.RU»

Больше всего возражений во время обсуждения нововведения возникло у коммуниста Якова Сидорова. Он поинтересовался, почему компактный микрорайон Рябково разделили на три части, при этом к одному из округов присоединили отдаленные поселки Чистое поле и СМП. «Это даже географически непонятно», — отметил депутат, избранный по одному из рябковских округов.

Глава курганского избиркома Владимир Якушев добавил, что подобные замечания ранее озвучивали ему и депутаты от «Единой России». Он объяснил сложность нарезки тем, что 25 округов нужно было перераспределить на 13, при этом соблюдая все требования выборного законодательства. «На 12 было бы проще», — отметил Якушев.

Новая нарезка округов вызвала нарекания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Впрочем Яков Сидоров тут же добавил, что не обижается. «У меня другие амбиции», — отметил коммунист, очевидно, намекая на свое выдвижение в качестве кандидата в губернаторы.

Как ранее сообщало «URA.RU», эксперты уверены, что новая смешанная система выборов в гордуму Кургана свидетельствует о либерализации избирательного процесса, поскольку дает оппозиции шанс получить больше мест в городском парламенте.