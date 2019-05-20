В России меняют правила сдачи ЕГЭ

Правила сдачи Единого государственного экзамена для школьников восьми регионов России в этом году изменятся.
«Ученики лично проконтролируют процесс сканирования их работ», — цитируют «Известия» замруководителя Рособрнадзора Анзора Музаева. Ранее школьники такой возможности не имели.
Изменения коснутся экзаменов в Мордовии, Тывы, Ивановской, Ленинградской, Московской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях. В школы этих регионов зашифрованные файлы с заданиями поступят по защищенным интернет-каналам. После того, как контрольно-измерительные материалы распределят по аудиториям, организаторы получат ключи к шифру и распечатают экзаменационные задания для школьников.
В следующем году, как сообщил Музаев, к данной системе подключатся все регионы.
Также в этом году российские школьники не имеют возможности одновременно сдавать экзамен базового и профильного уровня математики. У выпускников с 2019 года появилась возможность сдать в качестве иностранного языка китайский (ранее выбор был между английским, французским, немецким и испанским), а информатику можно будет сдать на компьютере, а не на бумажном бланке.