Задержки и отмены рейсов в России 31 октября: онлайн-табло

Какие рейсы задерживаются 31 октября
Российская авиационная индустрия по-прежнему испытывает ряд трудностей. Согласно информации по состоянию на 31 октября текущего года, фиксируются переносы авиарейсов и корректировки в графике полетов по внутрироссийским направлениям и международным маршрутам. Пассажирам советуют тщательно следить за актуализацией данных, сохранять спокойствие и заблаговременно проверять сведения о времени отправления авиарейсов. Подробнее — в материале URA.RU.
В каких аэропортах были введены ограничения 31 октября
Этой ночью временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Волгограда, Тамбова, Ярославля. По состоянию на 08:30 мск ограничения в аэропортах Волгограда снимали и ввели снова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
Cколько рейсов задерживается сейчас
Москва
На 08:30 по мск в аэропорту Шереметьево задержано 3 вылетов до Саранска, Волгограда и Касабланки. Задержка при посадке ожидается у 9 рейсов. Среди направлений — Салехард, Саранск, Анталья, Владивосток, Варадеро, Шанхай.
В Домодедово задержано 10 рейсов в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Батуми, Калининград, Грозный, Ургенч, Новосибирск, Минеральные Воды. Отменен вылет в Тель-Авив. Прилетят с опозданием 16 рейсов. Среди направлений — Куляб, Ташкент, Иркустк, Братск, Чита, Новосибирск, Батуми. Отменен прилеты из Ош и Намангана.
Во Внуково задержано 3 вылета в Хургаду, Тамбов, Минеральные Воды. С опозданием прилетит 8 самолетов из Красноярска, Иркутска, Баку, Еревана, Грозного. Отмен рейсов не обнаружено.
Санкт-Петербург
Из аэропорта Пулково отправятся с опозданием 4 рейса в Казань, Иркутск, Нижний Новгород. Отменены вылеты в Москву и Архангельск. С опозданием прилетит 3 самолета из Казани, Иркутска и Антальи. Отменен рейс из Москвы.
Сочи
В сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова на вылет задержано 2 рейса в Батуми и Ереван. На прилет задержан один рейс из Еревана.
Екатеринбург
В аэропорту Толмачево вылетит с опозданием пять рейсов в Волгоград, Нижний Новгород, Ульяновск, Санкт-Петербург и Тюмень. На прилет задержано 6 рейсов из Волгограда, Благовещенска, Худжанда, Владивостока, Ульяновска и Нижнего Новгорода.
Новосибирск
В аэропорту Толмачево на вылет задержано один рейс в Ташкент. На прилет задержано 4 рейса из Братска, Норильска, Южно-Сахалинска и Бишкека.
