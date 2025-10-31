Задержки и отмены рейсов в России 31 октября: онлайн-табло

Какие рейсы задерживаются 31 октября Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российская авиационная индустрия по-прежнему испытывает ряд трудностей. Согласно информации по состоянию на 31 октября текущего года, фиксируются переносы авиарейсов и корректировки в графике полетов по внутрироссийским направлениям и международным маршрутам. Пассажирам советуют тщательно следить за актуализацией данных, сохранять спокойствие и заблаговременно проверять сведения о времени отправления авиарейсов. Подробнее — в материале URA.RU.

В каких аэропортах были введены ограничения 31 октября

Этой ночью временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Волгограда, Тамбова, Ярославля. По состоянию на 08:30 мск ограничения в аэропортах Волгограда снимали и ввели снова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

Cколько рейсов задерживается сейчас

Москва

На 08:30 по мск в аэропорту Шереметьево задержано 3 вылетов до Саранска, Волгограда и Касабланки. Задержка при посадке ожидается у 9 рейсов. Среди направлений — Салехард, Саранск, Анталья, Владивосток, Варадеро, Шанхай.

Продолжение после рекламы

В Домодедово задержано 10 рейсов в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Батуми, Калининград, Грозный, Ургенч, Новосибирск, Минеральные Воды. Отменен вылет в Тель-Авив. Прилетят с опозданием 16 рейсов. Среди направлений — Куляб, Ташкент, Иркустк, Братск, Чита, Новосибирск, Батуми. Отменен прилеты из Ош и Намангана.

Во Внуково задержано 3 вылета в Хургаду, Тамбов, Минеральные Воды. С опозданием прилетит 8 самолетов из Красноярска, Иркутска, Баку, Еревана, Грозного. Отмен рейсов не обнаружено.

Санкт-Петербург

Из аэропорта Пулково отправятся с опозданием 4 рейса в Казань, Иркутск, Нижний Новгород. Отменены вылеты в Москву и Архангельск. С опозданием прилетит 3 самолета из Казани, Иркутска и Антальи. Отменен рейс из Москвы.

Сочи

В сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова на вылет задержано 2 рейса в Батуми и Ереван. На прилет задержан один рейс из Еревана.

Екатеринбург

В аэропорту Толмачево вылетит с опозданием пять рейсов в Волгоград, Нижний Новгород, Ульяновск, Санкт-Петербург и Тюмень. На прилет задержано 6 рейсов из Волгограда, Благовещенска, Худжанда, Владивостока, Ульяновска и Нижнего Новгорода.

Новосибирск